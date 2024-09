Feid en Honduras: “‘Hey mor’, gracias por venir a parchar con el Ferxxo”

“Buenas noches Honduras. ‘Hey mor’, muchísimas gracias por venir a parchar con el Ferxxo. Hace un año que no nos veíamos. Ha pasado tiempo y hoy venimos a pasar una chimba. Aquí pueden hacer lo que quieran, pero mucho cuidado con a quién le mandan todo eso, porque el Ferxxo no se le dedica a cualquiera”, introdujo el artista.

Momentos después, el artista y compañía se trasladaron a una plataforma circular que acabó elevada en el aire. “Un concierto no es concierto sin un espacio acústico”, dijo Feid ofreciendo un performance especial de “Prohibidox”, para luego recordar que “muchos me conocieron con esta canción allá por pandemia. Si usted se la sabe, cántela conmigo, mor”, mientras comenzaba a sonar “Porfa” con un bajo de fondo.

Avanzada la noche, temas que se han vuelto los favoritos de millones en todo el mundo y que se perfilaban como los más esperados del segundo concierto de Feid en Honduras avivaron aún más la euforia del público: “Normal”, “Yandel 150”, “Se me olvida”, “Le pido a Dios”, “Hey mor”, “Feliz cumpleaños Ferxxo”, “Sorry for that much” y “Ferxxo 100”.

Pero la velada no podía cerrar sin que los corazones rotos elevaran sus voces para corear “Y-y de mí, y-y yo de ti, no supe qué día te olvidaste de mí”, haciendo de la interpretación de “Luna” el cierre y la despedida perfecta del colombiano, quien agradeció reiteradamente el cariño y el apoyo del público hondureño.