Fallece el cineasta estadounidense Jeff Baena a los 47 años

2

Baena, artífice de cintas como Life After Beth (2014) y The Little Hours (2017), protagonizadas por Plaza, falleció este viernes en su residencia de Los Ángeles y la causa de su muerte aún se está investigando, detalla el registro forense.

3

El artista, originario de Miami, se graduó en Cine en la Universidad de Nueva York en 1999 para después acercarse a Hollywood y dar sus primeros pasos como asistente de los reconocidos directores Robert Zemeckis y David O. Russell.

4

Baena dio su salto en el cine como coguionista de I Heart Huckabees (2004), dirigida por Rusell y con un gran elenco de actores, incluyendo a Dustin Hoffmanm, Mark Wahlberg y Jude Law.