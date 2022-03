Eugenio Derbez habla de su proyecto con “El Chavo del 8”

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Después de varios rumores y especulaciones tras que Eugenio Derbez publicara un video junto a “El Chavo del 8”, el actor mexicano aclaró de qué se trata.

Y para mala suerte de los fanáticos de Roberto Gómez Bolaños no se trata de una bioserie, sino de un anuncio publicitario para la compañía de cable DishLatino.

Fue el mismo Derbez quien se encargó de aclarar que se trataba de un anuncio.

“Oigan, he estado leyendo todos sus comentarios respeto al último proyecto que subí con El Chavo del 8 [...] pero la verdad es que ya no aguanto, ya quiero decirles, ya no quiero que esperen más, así es que ya vayan a verlo”, dijo en el video.

Según detalla la página DishLatino para recrear a “El Chavo” se usaron más de 1,000 horas usando una técnica de Inteligencia Artificial llamada Deepfake.

En el video se ve a Derbez viendo la televisión cuando se aparece el famoso personaje de la televisión y le pregunta si aún no lo ve como cuando era niño.

Luego de una conversación, el productor y director mexicano le agradece por abrir el camino para otros comediantes y personajes.