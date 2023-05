Enrique Iglesias revela que padece de neumonía y se ve obligado a cancelar concierto en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante Enrique Iglesias preocupó a sus fanáticos en las últimas horas, luego de suspender un concierto en México el sábado por sufrir un cuadro de neumonía, una revelación que hizo pocos días de cumplir 48 años.

Fue a través de su Twitter, que el intérprete de “Súbeme la radio” informó a los internautas de su problema de salud.

“Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México está noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y me han prohibido subirme al avión”, escribió.