“El lado oscuro de la política”, el nuevo libro del periodista Aldo Romero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Señor por favor respete”. le dije en tono educado, pero sin mayor complicación me respondió, “no me jodas, ¿si los grandes no respetan por qué yo sí?

Esta frase del libro, “El lado oscuro de la política”, escrito por el reconocido periodista Aldo Romero, muestra cómo el comportamiento no deseado ha contaminado a la sociedad y a las altas esferas políticas.

Con su melena recortada, su traje impecable, de los que ha vestido desde que inició su carrera en este mundo de las comunicaciones, y pidiendo disculpas por la espera, debido a que estaba en una conferencia académica, Romero hizo pasar a EL HERALDO a su oficina para hablar de su nueva obra literaria.