Daddy Yankee comparte su testimonio: “Yo he estado al borde de la muerte en varias ocasiones”

“Él me dijo, ‘te voy a enviar un verdugo’, eso no lo vi venir, jamás y nunca... Me envió un verdugo llamado la salud”, contó frente a la feligresía.

“Estoy un día en Colombia al borde de la muerte, estoy en el hospital al borde de la muerte, un pie aquí y un pie allá... Yo he estado al borde de la muerte en varias ocasiones y les puedo hablar de la experiencia de lo que ve el ángel de la muerte, de sentirlo ahí”, confesó.

La primera vez, cuenta, fue cuando recibió varios disparos. “Me dieron muchos impactos de bala, estoy vivo de milagro, Dios hizo un milagro conmigo desde chamaquito, me protegió de la muerte. ¿Sabes lo que es que te tiren con rifles de 47 encima de ti?... Yo sé lo que es la muerte y estar en la camilla de un hospital al borde de la muerte también”.

Ramón Ayala, nombre de pila del cantante, siguió detallando una a una sus experiencias cercanas con la muerte y cómo poco a poco eso lo fue acercando a Dios.

Fue estando cerca de la muerte cuando el “Big Boss” le pidió una oportunidad a Dios: “Si me revives y me ayudas y no me dejas morir, te voy a servir”.