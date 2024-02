Chris McChesney en Tegucigalpa: “El Poder de la ejecución”

Chris McChesney es un conferencista y consultor internacional referente por su contribución en el campo de la ejecución de estrategias empresariales.

Es el autor del aclamado libro “Las 4 Disciplinas de la Ejecución”, considerado el más vendido en el mundo sobre este tema. Su trabajo ha impactado a cientos de organizaciones en diversos países, “impulsando un crecimiento extraordinario y resultados significativos”.

McChesney ha liderado personalmente la implementación de las 4 Disciplinas en empresas líderes como Marriott International, Shaw Industries, The Ritz-Carlton Hotel Company, The Kroger Co., The Coca-Cola Co., Comcast, Lockheed Martin Corporation y Entretenimiento Gaylord, entre otros.