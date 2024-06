Celebrarán la trayectoria de Trooko en el Young Masters de Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- “No podría estar más feliz de que la canción que hice con @residente y @kanygarcia ‘ Banana papaya ’ ganó el Grammy Latino al Mejor video musical!... Y escuchar la canción que hice con @Ricky _ martin @residente y @badbunnypr, ‘Cántalo’, interpretada en vivo por primera vez en el escenario de @latingrammys fue surrealista!! No es una mala noche para un niño de Tegucigalpa, Honduras!! Premios Grammy Latino 2019”, eran las palabras que hace cinco años expresaba Trooko .

La serie Young Masters fue cocreada por José Alvarado , un curador de música y arte hondureño que hace la selección de artistas para diferentes festivales de música en Estados Unidos y para instituciones culturales como el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts y The Momentary.

Pero construir una carrera como la de él no es un asunto del azar, la suerte o la inmediatez de un momento, es la disciplina, empeño y visión sostenida de hacerse un nombre en la música y trabajar años para lograrlo.

Trooko, nacido en Honduras y radicado en Los Ángeles, ha sido galardonado con premios Grammy y Latin Grammy, y el premio al Productor del año 2022 de SESAC Latina.

Su formación en el mundo musical lo llevó a trabajar con el productor musical Switch, en lanzamientos de Beyoncé, MIA, Santigold y Major Lazer, antes de tomar su camino por cuenta propia en 2017 para producir el álbum debut de Residente.

Desde entonces ha lanzado varias producciones originales, y ha colaborado con artistas como Bad Bunny, Lin-Manuel Miranda, Thalía y Bomba Estéreo.

Pero su trabajo musical también ha sido parte de producciones teatrales y cinematográficas, como The Hamilton Mixtape, In the Heights y la película animada “Vivo”.

Recientemente, Trooko recibió otra nominación al Latin Grammy a Álbum del año por sus trabajos en “Deja”, de Bomba Estéreo.