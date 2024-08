Cazzu regresa a las redes con polémica durante concierto en vivo

El clip, en el que aparece usando unos jeans anchos, camisa de tirantes roja y una chaqueta negra, ya tiene millones de reproducciones, pues aseguran es la canción perfecta para su expareja Christian Nodal.

“Más de un par de veces lo he intentado y sigo preguntándome por qué (por qué) Baby, a mí el amor no me queda bien, debería cambiar (cambiar), ser como una zorra de la que sí te vas a enamorar. Y a ver si de esa forma alguien se queda junto a mí. Ay, ya me cansé de llorar (oh oh oh). Ay, ya me cansé de esperar”, dice el clip que la misma cantante publicó.

Esto ha generado una serie de respuestas por parte de sus seguidores, quienes tienen claro que es un dardo lanzado contra el padre de su hija Inti.

”Te amamos Cazzu”, “Asimismo facturando”, “De las mejores canciones”, son algunos de los mensajes de los fieles seguidores de la argentina.

Sin embargo, hay quienes piensan que la canción es reciente y que la escribió por su ruptura con Nodal. “Si de dan cuenta que la canción es de 2020, verdad”, “No tiene nada que ver con Nodal”.