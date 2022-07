¿Qué dice la emotiva carta que el papá de Cesia Sáenz le envió a La Academia?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La hondureña Cesia Sáenz fue sorprendida el pasado fin de semana en La Academia, luego de que la producción le entregara una carta de parte de su padre, la persona que -según ha revelado ella- le causó más inseguridades a lo largo de su vida.

“Cesia soy tu papá Alexander Romero y te envío esta nota para decirte que te amo y que soy tu fan y admirador como la gran artista que eres”, inicia diciendo el texto.

El progenitor de la compatriota le deseó exitos en el concurso y dijo que esperaba que alcanzara sus sueños, pues él es testigo de que su pasión por la música comenzó desde muy pequeña.

“Mi niña, aprovecho para pedirte que me perdones. Sé que no he sido un buen padre, lo reconozco. Pero de lo que sí estoy seguro es que te amo”, agregó.

La carta del padre de Cesia Saénz finalizó diciéndole que en la aldea de Comayagua, de donde es originaria la joven, todos la están apoyando. “Ánimo mami, saca todo ese talento que llevas dentro de ti, te amo mi niña, te admiro. No me cabe la menor duda de que trifunfarás”, dijo.

El señor Romero se despidió pidiéndole a Cesia -de nuevo- que lo perdone y que confíe en Dios.

