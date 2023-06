Camila Cabello y Shawn Mendes terminan nuevamente su relación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cantante cubana, Camila Cabello ha vuelto a la soltería , luego de que su reconciliación con Shawn Mendes no funcionara, pues en las últimas horas se conoció que los artistas decidieron terminar su relación por segunda vez, según la revista People.

El 9 de junio, el cantante canadiense lanzó una nueva canción titulada, “What the Hell Are We Dying For?” y reveló a través de Instagram la canción completa, desde el estado de Nueva York, donde él y algunos amigos presumiblemente acamparon.