Britney Spears acusa a Justin Timberlake de haberle sido infiel con dos mujeres

Los Ángeles, Estados Unidos. Las revelaciones sobre la relación de Britney Spears y Justin Timberlake siguen saliendo a luz.

La cantante tiene mucho que decir sobre su mediática relación sentimental con Timberlake, su pareja más notoria en la primera etapa de su carrera. De hecho, como se desprende de un adelanto de su explosivo libro de memorias, The Woman in Me, la princesa del pop asegura que se quedó embarazada durante ese romance adolescente y que, de una forma u otra, se vio presionada a abortar porque el entonces cantante de NSYNC no deseaba ser padre a una edad tan joven.

Pero eso no es todo. En su esperada autobiografía disponible en las librerías la próxima semana, la cantante de 41 años se explaya sin pudor alguno sobre otros episodios de ese noviazgo, que no dejan a Timberlake en buen lugar. Y es que, Britney le acusa directamente de haberle sido infiel con dos mujeres muy conocidas, de las que ha preferido no revelar su identidad. Sin embargo, sus fans se han puesto manos a la obra a la hora de desenmascarar a esas terceras personas.