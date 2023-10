Bad Bunny menciona a Karol G y Shakira en su nuevo álbum

El “Conejo Malo” hizo una breve mención de la intérprete de “Mi ex tenía razón”, mejor conocida como “La Bichota”, que define a una mujer fuerte, sin embargo, el verdadero origen del sobrenombre es derivado de ‘bichote’ que en países como Puerto Rico, se refiere a un narcotraficante de alta jerarquía o persona que posee un puesto alto.

Mientras que, en el mismo álbum hace referencia a la Sessions Vol. 53 de la colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, donde se menciona la frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan“, a lo que el puertorriqueño mencionó en su canción “Los pits”; “Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar”.

“Hoy me levanté aborrecio’ como Laura Bozzo. Con gana’ ‘e dispararle a alguien encima de una pista. Hace tiempo no veo a mi terapista. Quizá por eso es que tengo la mente bizca”, cantó el “Conejo Malo” en la canción “Nadie sabe”.

Fue en la canción del “Perro Negro” donde elogia a Belinda con lo siguiente: “Quiero que salga’ de mi mente y te meta’ en mi cama, porque, je, tú tiene’ cara que tiene’ la pussy linda, que los dejas loco, enchulao’ como Belinda . Menéame las chapa’ hasta que me rinda, un hijo en la disco, vo’a dejarte encinta”.

La cantante mexicana fue dos veces mencionada en el álbum de Benito, pues en la canción “VOU 787”, Bad Bunny recodó la telenovela “Cómplices al rescate”, pues mencionó: “Ella (Daniela Luján), por ejemplo, no impone moda... es actriz, pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda (...) A mí me gusta muchísimo imponer mucha moda”, dijo. Por lo que “El Conejo malo” canta: “Implantando moda, Mariana y Silvana”.