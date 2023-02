Atropellan al actor Danilo Carrera en Ciudad de México

Al día siguiente del accidente, en una entrevista para el programa Hoy, el actor habló y aseguró “estar bien” de salud. Carrera fue captado utilizando una venda en su tobillo derecho y muletas para caminar.

Aunque quisieron ahondar más en el tema, el actor decidió reservarse sobre el percance: “Sí, accidentes que pasan, pero también son cosas que no tengo por qué contarlas, no creo que a la gente le interese mucho si me atropellan o no en la calle”, declaró.

Sin embargo, su compañera de telenovela, Angelique Boyer, reveló que habría sido un taxista quien atropelló al actor.

“¿Qué habrá sentido el taxista? Imagínate, atropellar a Danilo Carrera, ¡qué horror!” expresó. Asimismo, compartió que como todo un profesional, el famoso actor grabó sus escenas.