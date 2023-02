Jolette habría confirmado la existencia de cámaras en el baño de mujeres en La Academia

La presentadora de televisión aseguró que no daría declaraciones porque no se iba a meter en “el momento” de su excompañera de reality, sin embargo aseguró que le demostró su apoyo.

“Todos ustedes me están escribiendo y me están abrumando y saturando porque quieren que yo de mi punto de vista con respecto a Yuridia. Ella es mi hermana, la quiero con todo mi corazón y me solidarizo con ella, pero yo no tengo porque hacerlo público, ella y yo estamos en contacto”, inició diciendo en el video.

Añadió: “Desde el miércoles le mandé un audio, ella sabe que tiene mi cariño y mi respeto y honro su historia, sus heridas. No voy a meterme en su momento, no voy a involucrarme y si para su alma es bueno hablarlo, qué bueno. No me tengo que adecuar a sus tiempo, cuando yo esté lista para hablar con mucho gusto lo hago, cuando sea benéfico para mi alma”.