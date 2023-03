Así fueron los últimos momentos de vida de Rebecca Jones

Uriquidi además que ya esperaban la muerte de Jones, por lo que la actriz se dedicó tiempo para ella, para su hijo y sus seres queridos. “A Rebeca no le gustaba decir que fue una guerrera porque ella decía yo no estoy peleando estoy viviendo lo que me tocaba vivir”.

Asimismo, reveló que el pasado domingo 19 de marzo estuvo junto a ella. “Comimos juntas, vimos una serie sobre el feminismo y me preguntó si su padre que había muerto de cáncer se había ido cansado y yo le dije que no se fue cansado, se fue bebiendo mezcal y me dijo eso es lo que yo quiero hacer. Me habló de su hijo, hablamos de su trabajo”.