VIDEO: Así luce Robert Pattinson en el nuevo tráiler de The Batman

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que el rodaje estuviera paralizado por la pandemia del covid-19, finalmente la producción de The Batman sacó a la luz el tráiler de la película que se estrenará en 2022.



El nuevo adelanto del filme del "Caballero de la Noche" muestra una Ciudad Gótica completamente oscura y cruda, adelantando el regreso de varios de los villanos más icónicos del superhéroe.

Warner Bros y DC Comics estrenaron el avance el pasado sábado en el evento DC FanDome, en donde el gigante de la industria de los comics también presentó los trailers de "The Flash" y "Black Adam".



El primer adelanto de The Batman, filme que es dirigido por Matt Reeves, muestra al protagonista de la cinta, Robertt Pattinson, a prueba de balas, gruñendo y frunciendo el ceño con el estilo que tanto ha caracterizado al personaje a través de las historietas, series y películas anteriores.



"Cuando esa luz toca el cielo, no es solo una llamada. Es una advertencia", dice una voz sobre una imagen de la Batiseñal.

Vengeance has arrived at #DCFanDome. Watch the new trailer for The Batman now! Only in theaters March 4.



♥️ this tweet to get reminders when tickets go on sale and when #TheBatman lands in theaters. pic.twitter.com/34okmV6x7b