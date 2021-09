"¡Vamos a ser papás!": Natalia Téllez anuncia embarazo junto a su novio Antonio Zabala

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una nueva y adorable experiencia está comenzando a vivir la expresentadora de televisión Natalia Téllez, pues la reconocida conductora dio a conocer que se encuentra en la dulce espera de su primogénito, quien procreó junto a su actual pareja, el músico Antonio Zabala.

Téllez anunció su embarazo a través de su cuenta de Instagram, donde también posteó una fotografía en compañía de su novio, mostrando el test que marcaba positivo.

LEA: Fiscalía concluye presentación del caso en juicio por tráfico sexual de R. Kelly

"Güero les quería dar una excelente noticia, pero como se quedó dormido se las damos Antonio y yo; ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría", escribió la presentadora de 'Netas Divinas'.





En tanto, Zabala también compartió otra foto de ambos en la misma red social donde escribió: "Ya se despertó Güero para contarles que vamos a ser papás".

Tras la publicación, sus seguidores reaccionaron completamente sorprendidos, pero llenos de emoción por el nuevo integrante de la familia Zabala Téllez.

"Vas a ser la mejor mamá del mundo"; "felicidades!! Qué linda noticia"; "¡La noticia más hermosa! Qué alegría tan grande preciosa. Que Dios los llene de bendiciones y amor siempre", le dijeron algunos de sus fans.

+Enrique Iglesias revela detalles de la 'fiesta más loca' a la que asistió en la mansión Playboy

Noviazgo

La relación entre Natalia y Antonio cobró más fuerza durante la pandemia de la covid-19, cuando la pareja dejó entrever que estaban viviendo su amor en total plenitud.

Al llegar esta faceta como futura mamá, quedaron atrás los viejos amores, episodios de desconfianza y hasta de infidelidad, que llevaron a la conductora a replantearse muchas cosas de su vida personal.

Y es que, recientemente, la joven habló abiertamente sobre la monogamia y las situaciones de infidelidad que tuvo que enfrentar en el pasado. "Lo triste y lo duro es toda esta traición, toda esta mentira", manifestó en una ocasión Téllez.

Seguidamente, indicó que no cree en la fidelidad, puesto que con el tiempo su pareja puede dejar de sentir atracción por ella. "Yo no creo que la gente somos monógamos para siempre, la verdad es que creo que es imposible pedirle a mi pareja que nunca le guste física o sexualmente otra persona", aseveró Natalia. No obstante, el escenario cambia drásticamente al saber que traerá un bebé a este mundo. Los años lo dirán.

ADEMÁS: ¿Cómo es la relación entre Jennifer López y los hijos de Ben Affleck?