La lista de ganadores de los premios MTV VMA 2021

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Lil Nas X ganó video del año el domingo en los Premios MTV a los Videos Musicales en una noche en la que Justin Bieber regresó triunfalmente al escenario como intérprete y como ganador del premio al artista del año.



Justin Bieber recibió el galardón e inauguró la ceremonia con una actuación enérgica que comenzó con él haciendo rapel desde el techo del Barclays Center para cantar “Stay” con Kid LAROI y su sencillo "Ghost”.



“No doy esto por sentado”, dijo Lil Nas X al recibir el premio final de la noche por el video de su canción “Montero (Call Me By Your Name)”.



Los VMA (como también se les conoce a estos premios, por sus siglas en inglés) celebraron el 40 aniversario de MTV mezclando momentos de las primeras estrellas de la cadena, como Cyndi Lauper y Madonna, con actuaciones de alto octanaje de nuevas estrellas como Olivia Rodrigo, Camila Cabello y Chloe.



Pero gran parte del inicio del espectáculo le perteneció a Bieber, quien era el principal nominado de la noche. El domingo fue su primera actuación en los VMA en seis años, y también se llevó a casa el premio mejor pop por “Peaches”, con Giveon, quien lo acompañó en el escenario.



“Como sabemos, están sucediendo muchas cosas en el mundo”, dijo Bieber en su discurso de aceptación después de ganar artista del año. “Estamos en tiempos sin precedentes con el covid. La música es un medio increíble para llegar a las personas y unirlas. Estamos todos aquí juntos”.



Momentos después de que Olivia Rodrigo interpretara su éxito “good 4 u”, recogió el primer premio de la noche por su éxito “Drivers License”. Más tarde, ganó el premio al mejor artista nuevo.



“Me siento muy agradecida de poder escribir música, de hacer cosas que amo y llamarlo mi trabajo”, dijo Rodrigo, quien estaba por primera vez nominada. Al principio de la ceremonia, la cantante llamó el 2021 “el año más mágico de mi vida”.



Jennifer López, quien tres días antes hizo oficial su reavivado romance con Ben Affleck en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, le entregó a Rodrigo su premio.



Billie Eilish recibió el premio “video for good” por “Your Power” y en su discurso de aceptación dijo que Alicia Keys la besó en la mejilla antes de ella hablar sobre la satisfacción de escribir la canción y el empoderamiento de las mujeres.



“Debemos proteger a nuestras propias mujeres a toda costa”, dijo Eilish, mientras su hermano y productor Finneas aplaudía desde su asiento. “Debemos recordar que todos tenemos poder. Debemos recordar no abusar de él”.



Lauper, quien le entregó a Bieber su primer premio, abogó por la igualdad de derechos para las mujeres.



“Las chicas todavía quieren divertirse”, dijo haciendo alusión a su clásica canción “Girls Just Want to Have Fun”. “Pero también queremos tener fondos, salario equitativo, control sobre nuestros cuerpos, ya sabes, derechos fundamentales”.



Lil Nas X subió al escenario con Jack Harlow y luego interpretó su polémica canción “Montero (Call Me by Your Name)”. Kacey Musgraves y Shawn Mendes también actuaron durante la velada.



Ozuna interpretó su nuevo tema “La Funka” acompañado por bailarines disfrazados de osos de peluche.



El premio al mejor video de música latina, anunciado en un comunicado después de la velada, fue para Eilish y Rosalía por “Lo vas a olvidar”.



La campeona olímpica de gimnasia Simone Biles presentó a Doja Cat, la conductora del espectáculo, quien ofreció una actuación desde las alturas. Sostenida por cables, Doja Cat se deslizó sobre la multitud y aterrizó en el escenario mientras interpretaba “Been Like This” y “You Right”.



Antes del show, Machine Gun Kelly tuvo una acalorada discusión en la alfombra roja con el luchador de UFC Conner McGregor. Un video mostró a McGregor siendo retenido por la seguridad de Kelly, quien luego ganó el premio a la mejor música alternativa por su canción “My Ex’s Best Friend”, con Blackbear.



Kelly dijo que inicialmente no quería lanzar la canción, pero agradeció a su sello por ir en contra de sus deseos. También le agradeció al director del video musical a pesar de una disputa durante la filmación.



“No he hablado contigo desde que lo hicimos porque nos peleamos en el set, pero es un gran video y estoy muy contento de haber ganado”, dijo. ”¡Ganamos!”



Megan Thee Stallion llegó a la ceremonia como la segunda más nominada de la noche, con seis candidaturas. BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X y Rodrigo tenían cinco cada uno.



Bieber y Megan Thee Stallion competirán por el premio al artista del año con Ariana Grande, Doja Cat, Rodrigo y Taylor Swift.



Los Foo Fighters actuaron y luego recibiron el premio Ícono Global, un honor entregado por primera vez en los VMA. El premio reconoce a un artista o banda “cuya carrera incomparable y su impacto e influencia continuos han mantenido un nivel único de éxito mundial en la música y más allá”.



Anteriormente se presentó en los Premios MTV Europe Music a artistas como Queen, Eminem y Whitney Houston.



La banda de rock compuesta por Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee interpretó varios de sus éxitos, incluidos “Learn to Fly” y “Shame Shame”. Fue su primera actuación en los VMA desde 2007.



Eilish presentó el premio para el grupo, que le agradeció a veteranos de MTV desde Kurt Loder hasta Tabitha Soren.



“Muchas gracias por este premio”, dijo Grohl. “Los veremos en otros 26 años”.