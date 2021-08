Rose Meléndez se convierte en la nueva Miss Honduras Universo 2021

ROATÁN, HONDURAS.- Después de una noche de gala y belleza, la representante de Limón, Colón, fue elegida como la nueva reina que intentará poner en alto el nombre de Honduras en el Miss Universo.



Después de modelar en traje de baño y luego en su vestido de noche Rose Meléndez logró destacarse con su belleza y carisma por sobre todas las participantes.



La guapa catracha fue elegida entre las primeras 10 candidatas, donde expuso sus motivaciones para participar en el certamen. Tras quedar el top 5 contestó sobre el tema de Educación Virtual.

Y posteriormente, al quedar en top tres, Rose se coronó como la nueva reina de belleza de Honduras y como vireina quedó la representante de Puerto Cortés.

Fue la guapa Cecilia Rossell quien se encargó de pasar la corona a la nueva representante en el concurso de belleza más conocido del mundo.



El evento realizado en Roatán contó con la participación de la talentosa Angie Flores, quien se encargó de amenizar la noche interpretando temas como "Just the two of us".