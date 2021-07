¿Por qué Kanye West ha estado viviendo en un estadio?  

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS.-Kanye West ha estado viviendo en un estadio de Atlanta mientras trabaja en su nuevo álbum.



Un representante del artista dijo el lunes que West planea permanecer dentro del estadio Mercedes-Benz hasta terminar “Donda”, su 10mo álbum de estudio. La persona habló con The Associated Press bajo condición de permanecer en anonimato porque no tenía autorizado hacer declaraciones públicas sobre el tema.



West tuvo una sesión masiva de escucha del álbum en el estadio el jueves y en redes sociales se le pudo ver asistiendo a un partido de fútbol durante el fin de semana.



“Donda”, que iba a ser lanzado el viernes pasado, debutará el 6 de agosto.

El álbum del galardonado con el Grammy se titula así en honor a la madre del músico, Donda West, quien falleció a los 58 años tras complicaciones por una cirugía plástica en 2007.



West presentó “Donda” ante el estadio repleto después de que anunciara dos días antes que realizaría la primera escucha pública de su muy anticipado álbum. Apenas dijo unas pocas palabras al presentar su nueva música durante el evento, que reunió a varias celebridades como Rick Ross, Khloe Kardashian y Kim Kardashian West, la esposa de la que está separado, quien asistió con un traje completo rojo acompañada de los hijos de ambos.



El nuevo proyecto de West llega tras su álbum gospel de 2019 “Jesus is King”, que ganó un Grammy a mejor álbum cristiano contemporáneo.



El año pasado West anunció en Twitter, con una colorida portada y la lista de canciones, el lanzamiento de su más reciente álbum. En ese entonces sus tuits indicaban que su proyecto sería lanzado el mismo día que “Folklore” de su rival Taylor Swift, pero el álbum de West se pospuso.