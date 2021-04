Por dormir Anthony Hopkins no se dio cuenta que ganó el Oscar a mejor actor  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Por tercera vez Anthony Hopkins ganó el premio al mejor actor en los Oscar 2021, sin embargo, este año no se dio cuenta porque mientras se desarrollaba la ceremonia de premiación él dormía, explicó este lunes el agente del actor.



Hopkins se convirtió en el actor más longevo en ganar la estatuilla dorada y lo hizo gracias al papel que interpretó en la película "El Papá".



VEA: Anthony Hopkins gana el Oscar al mejor actor por "El padre"



“Tony estaba en Gales, donde creció, y estaba dormido, a las 4:00 de la mañana, cuando lo desperté para contarle la noticia”, dijo su agente.



Por su parte, el actor aseguró que no esperaba ganar el premio y por eso se desconectó de la premiación.



ADEMÁS: "Nomadland" gana el Oscar a la mejor película



“Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido", dijo Hopkins.



"Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto”, expresó el actor. Y concluyó: “De nuevo, muchas gracias a todos. Realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado”.