Revelan la trágica causa de muerte de Sebastián Athié, actor de Disney

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchos jóvenes promesas del mundo del espectáculo han fallecido de formas extrañas en los últimos años, la compañía Disney ha perdido a dos de ellos recientemente. El primero fue el estadounidense, Cameron Boyce y el segundo, el mexicano Sebastián Athié.



Athié falleció el pasado 4 de julio, a los 24 años, sin embargo, las causas de su muerte no fueron especificadas. Sus fanáticos no podían creerlo, sobre todo porque que horas antes había estado interactuando con ellos en una transmisión en línea a través de sus redes sociales.



La noticia incluso parecía irreal y no fue hasta que la Asociación Nacional de Intérpretes de México emitió un comunicado de duelo que se comenzó a viralizar la trágica información.

Ante la ola de preguntas que surgieron tras la repentina noticia, este miércoles, la representante del actor, Cristina Chaparro, divulgó la causa de su muerte.



"Comparto esta publicación a petición de la familia de @sebastia_athie, ya que no tienen posibilidad de hacerlo en su perfil oficial: "Comunicamos oficialmente que Sebastián murió a causa de un infarto que se produjo durante una de sus sesiones de entrenamiento al aire libre el pasado 4 de julio", comenzó diciendo el texto.





"Gozaba de una excelente salud y estamos devastados por este terrible acontecimiento. Sebastián amaba su trabajo y siempre estaba preparándose y entrenando para dar lo mejor de él. Queremos agradecer profundamente las numerosas muestras de cariño que estamos recibiendo en estos difíciles momentos", concluye el breve, pero emotivo mensaje.

Legado artístico

A su joven edad, Sebastián Athié --nacido en México, pero radicado en Argentina- dejó una serie de aportes gracias a los cuales será recordado, su actuación más reconocida fue cuando interpretó a Lorenzo Guevara, en la serie juvenil O11CE.



Sin embargo, su experiencia en la actuación se remontaba tiempo atrás,cuando participó en varios capítulos de la reconocida producción mexicana "La rosa de Guadalupe".





De igual forma, tuvo un breve paso por la música, en octubre de 2017 lanzó junto a Javi Eloy Loco enamorado, un cover de Abraham Mateo que cuenta con más de un millón de reproducciones y en julio de 2019, se aventuró con la canción inédita "Enloqueciendo", cuyo video supera las 70 mil reproducciones en YouTube.



Disney Channel decidió rendirle un pequeño homenaje a través de Instagram, con un mensaje que decía: "Descansa en paz, Sebas. Tu arte y tu sonrisa se quedan para siempre. Con mucho dolor, lamentamos la partida de Sebastián Athié a quien recordaremos siempre por su gran talento, compañerismo, profesionalismo y ante todo, enorme corazón. Acompañamos a su familia, compañeros, amigos y fans en su despedida".





