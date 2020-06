¿Se arrepiente Lupillo Rivera de su noviazgo con Belinda?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-¿Se arrepiente Lupillo Rivera de su relación amorosa con Belinda? esa es la pregunta que puso en aprietos al cantante mexicano durante una entrevista, pero que respondió de una forma ambigua.

"De una cosa si me arrepiento, y lo tengo que decir, nada más de una cosa… nunca me he arrepentido de nada de lo que pasa en mi vida, nada, nomás una cosa si me he arrepentido, de no haber repetido La Voz cien veces, cien veces tenía que haber estado yo en ese show”, fue su confusa respuesta, dejando al público con más dudas al respecto.

Como era de esperar, las palabras del cantante llevaron a sus fans a sacar muchas conclusiones, entre ellas que Rivera está muy arrepentido de haberse tatuado el rostro de Belinda en el cuerpo.

En su momento, Lupillo aseguró que su homenaje a la guapa artista ocurrió como parte de un reto.

"Este tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo allí en La Voz, me retó, me dijo ella: '¿A qué no te tatúas mi cara?'. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje".

Lupillo Rivera y Belinda se conocieron durante su participación en el show de canto "La Voz" y fue ahí donde habría surgido el romance.

A la pareja se le veía junta, pero siempre negaron la relación. Varios meses después de terminado el proyecto, Lupillo fue quien confirmó el fugaz noviazgo, sin embargo Belinda nunca ha confirmado o desmentido nada.

"Yo conocí a Belinda en "La Voz" en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil", declaró Lupillo durante una entrevista con la periodista Elisa Beristain en el programa de YouTube llamado “Chisme No like”.

