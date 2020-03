Actor recibió tentadora oferta para desprestigiar a Meghan Markle

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El conocido actor, Simon Rex, reveló que hace unos meses recibió una tentadora oferta monetaria que recibió para hablar sobre una falso romance con Meghan Markle.



El protagonista de Scary Movie confesó que dos tabloides británicos le pagarían 70,000 dólares si contaba que había tenido un romance, además de varios detalles sobre relaciones sexuales, con la duquesa de Sussex.



Rex, dijo que negó la información, pero sí comentó que salió en una ocasión con la esposa del príncipe Harry cuando trabajaron en el show Cuts en 2005.

Vea aquí: ¿Por qué Harry y Meghan Markle renunciaron a sus títulos reales?



"No pasó nada. Ni siquiera nos besamos. Era alguien que conocí en un programa de televisión y quedamos para almorzar. Ese fue el alcance de la cita", dijo el actor.



Sobre el ofrecimiento de dinero comentó: "Dije que no a muchísimo dinero porque no me sentí bien mintiendo y joder a la familia real. No quería que me golpearan en el callejón de Londres porque mentí".