Tom Hanks dice que tiene “molestias”, pero no fiebre tras coronavirus

SYDNEY, AUSTRALIA.- Tom Hanks dijo que siente “molestias”, pero no tiene fiebre mientras él y su esposa Rita Wilson permanecen aislados en una residencia en Australia después de estar hospitalizados tras ser diagnosticados con coronavirus.



Un representante del actor galardonado con el Oscar confirmó el martes que la pareja recibió el alta del hospital y el mismo Hanks actualizó su estado diciendo que estaba haciendo labores domésticas y siendo apaleado por su esposa en juegos de cartas mientras permanecen en cuarentena.



“Hola amigos. Buenas noticias: Una semana después de dar positivo, en aislamiento, los síntomas siguen siendo casi iguales. No tengo fiebre pero sí molestias. Preparar comida y lavar los platos lleva a tomar una siesta en el sofá. Malas noticias: Mi esposa me ha ganado en seis partidas seguidas de Gin Rummy y ahora tiene una ventaja de 201 puntos”, publicó en sus redes sociales el martes por la noche.



En vez de una foto de él con su esposa, en la publicación había una imagen de una vieja máquina de escribir con la que viajó “que me encantaba. Estamos juntos en esto, hay que reducir la curva”, escribió para apoyar la idea de seguir el distanciamiento social para evitar más contagios.



La pareja llegó a Australia a finales de enero para la filmación de una película biográfica sobre Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann en la que Hanks interpretaría al manager del cantante, “el coronel” Tom Parker. La producción de la película, cuyo estreno estaba previsto para octubre de 2021, quedó suspendida, informó Warner Bros.



Wilson, quien también es cantante y compositora, dio conciertos en Brisbane y Sydney durante la estadía de la pareja en Australia.

El periodista de la televisión australiana Richard Wilkins reveló el domingo que él también contrajo el virus. Se había reunido con Wilson en la Ópera de Sydney el 7 de marzo y nuevamente en los estudios del canal Nine Network en Sydney dos días después.



Dos presentadores de Two Nine que entrevistaron a Wilson en el estudio de Sydney el 9 de marzo, David Campbell y Belinda Russell, volvieron a trabajar el martes tras dar negativo. Habían estado aislados en sus casas desde el diagnóstico de Wilson.



Las autoridades dijeron la semana pasada que varias personas que estuvieron en contacto con Hanks y Wilson en Australia habían sido rastreadas, pero no han publicado ningún otro resultado.



El virus sólo provoca síntomas moderados, como fiebre y tos, en la mayoría de la gente, pero puede ser más severo en algunos casos, particularmente en adultos mayores y personas con problemas de salud preexistentes. Aquellos con síntomas leves se recuperan en unas dos semanas, mientras que quienes presentan un cuadro más grave podrían tardar de tres a seis semanas en recuperarse.



Los presentadores de radio de la estación Sydney Nova 96.9 Ryan Fitzgerald y Michael Wipfli están en sus casas aislados y se realizaron la prueba el lunes tras la noticia de la infección de Wilkins.



La transmisión de Wilkins desde su estudio el jueves con la editora de entretenimiento de la cadena Ten Network Angela Bishop horas antes del diagnóstico de Wilson se hizo pública. Bishop también se realizó la prueba y está en casa.



El hijo de Wilkins, Christian Wilkins, también se sometió a la prueba porque pasó la noche del 10 de marzo en la casa de su padre en Sydney. Christian Wilkins, de 25 años, está compitiendo en la versión australiana del reality “Dancing With the Stars”, que ahora se transmite sin público en el estudio debido a los riesgos del COVID-19.