Los primeros siete meses de vida de Archie, hijo de Meghan y Harry

LONDRES, INGLATERRA.- Desde la llegada de Meghan Markle a la Familia Real tras su boda con el príncipe Harry, ella ha dejado claro que tiene una forma distinta de vivir su matrimonio y de criar a Archie Harrison, su hijo de siete meses.



Recientemente se conocieron algunos detalles sobre la crianza que los duques de Sussex le quieren dar a su primogénito y entre ellas sobresale el deseo de darle una infancia "común".



Meghan y Harry han optado por no exponer a su hijo Archie en los medios de comunicación y no hablar mucho de él en público. La primera vez que se le vio en público fue durante el viaje de la pareja a Sudáfrica.



De igual forma, la pareja optó por tener una niñera que no use uniforme y que no viva en Frogmore Cottage. "Esto no es Mary Poppins. Vamos a tener una casa normal”, habrían sido las palabras de Harry.

Vea aquí: ¿Por qué el hijo de Meghan y Harry no será príncipe?



Una fuente cercana reveló al periódico The Sun que la nueva cuidadora de Archie se lleva de maravilla con el bebé y que su madre Meghan también le dedica mucho tiempo.



Además, se hizo público que Archie ya está siendo destetado y que está comenzando a probar comida preparada con productos orgánicos y de temporada.

Navidad en Los Ángeles

Meghan y Harry decidieron no pasar la primera Navidad de Archie con la Familia Real, como lo indica la tradición, y en cambio lo pasarán con la abuela materna Doria Ragland.



Los duques informaron que se tomará un descanso de la vida pública y pasarán el Día de Acción de Gracias y Navidad en Los Ángeles.



Esta hubiera sido la primera fiestas decembrinas de Archie junto a su abuela, la Reina Isabel II.

Mira aquí: Príncipe Harry y Meghan hablan de sus problemas en la familia real