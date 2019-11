Maluma responde a la indirecta que le envió Anuel AA

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Luego de la polémica que surgió con la canción de Anuel AA en la que envía una una indirecta a Maluma, el colombiano decidió responderle.



“Nunca flow Maluma, siempre Real G”, fue la frase que comenzó la polémica en las redes sociales. Inmediatamente se generaron memes y hasta hashtag al respecto, pero todo tomó aún más fuerza cuando Bad Bunny tuiteó la misma frase.



En una entrevista con el medio Soy Molusco, Maluma confesó que no comprende por qué Anuel AA dijo eso.

"No me importa, pero no sé por qué lo hicieron. Todavía estoy confundido. Yo quiero que Bad Bunny o Anuel me llamen y que me digan ¿Sabes qué? Nunca flow Maluma, siempre real G, por esto…", dijo el intérprete de "Felices los 4".



También aseguró que por su parte no tiene ningún conflicto con los cantantes.



"Yo me decía - ¿Será que este cabrón me lleva en la mala? Si yo no le he hecho nada. A Bad Bunny no le he hecho nada... Igual, yo los aprecio", reiteró en la entrevista.



