Call of Duty: Modern Warfare, la guerra asecha

El juego ya está disponible para PC, Ps4 y Xbox One.

Tegucigalpa, Honduras

Resulta muy curioso que Infinity Ward, uno de los tantos estudios tras el desarrollo de los Call of Duty más irregulares de los últimos años, hoy firme el mejor juego de la franquicia de la década.

Call of Duty Modern Warfare es, sin duda alguna, una evolución en todos los sentidos con un toque de nostalgia y un apartado técnico que atrapará a los veteranos de la saga y los que llegan a ella por primera vez.

Modern Warfare se luce con un renovado apartado gráfico que la franquicia ya días necesitaba. Ahora el juego cuenta con escenarios muy diversos y llenos de detalles, con entornos vivos.

Lejos quedaron los tiempos en lo que todo lucía acartonado. Mención especial merece el detalle que se la puesto a la armas y sus efectos, llenas de realismo para una experiencia más inmersiva. Asimismo el sonido brilla gracias al nuevo motor gráfico del juego, las explosiones y las ráfagas suenan a manera sorprendente.

En cuanto al modo multijugador es el corazón del juego, divertido a más no poder y con un alto grado de personalización de cada arma, lo cual nos obligará a jugar mucho para poder obtener cada uno de los accesorios como miras, bocas de fuego, cargadores, entre otros.

Modos clásicos como duelo por equipos, dominio, buscar y destruir, entre otros, siguen presentes. Los mapas son muy variados y en esta oleada de lanzamiento van desde ciudades en Reino Unido hasta áridos paisajes en el Medio Oriente. Muchos de ellos toman inspiración del mapeados de la primera trilogía de Modern Warfare. Eso sí, es de resaltar que muchos de ellos no se adaptan tan bien a los diferentes modos de juegos y pueden llegar a resultar algo grandes.

El modo Ground War permite hasta 64 jugadores, pero es bastante caótico y no se siente tan orgánico en la saga Call of Duty, aunque es un añadido que se puede pulir en los siguientes meses. De igual manera está presente el modo 2 vs 2, un agregado muy interesante y más si tenemos a un amigo con quien jugar, ya que exigen cierta coordinación.

Para este Modern Warfare el modo campaña está de regreso. Es corta pero llena de momentos memorables con bastante carga política y llena de polémicos momentos cargados de violencia que no dejarán indiferente a nadie.

La historia nos lleva a luchar contra una célula terrorista que se ha adueñado de una carga de gases químicos con los cuales pretenderte realizar un ataque. Por último tenemos Spec Ops, un modo táctico y muy recomendado para jugar con amigos ya que exige cierto reto.

Modern Warfare vuelve a poner en modo correcto a la saga, un gran juegos de disparos con mucho potencial aún por desarrollar para convertirse en todo un suceso en su género.