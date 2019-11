Niñas hacen eco de la lucha por la equidad

Melissa López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un grupo de niñas amantes de leer, escribir y actuar, así como de hacer valer sus derechos incluso en un panorama poco alentador al interior de sus comunidades, se sentaron a conversar.

Fue junto a la jefa de Redacción de EL HERALDO, la periodista Glenda Estrada, que el V Foro Regional Niñas con Igualdad se convirtió en el escenario idóneo para que nuevas historias se sumaran al compromiso de cambiar vidas.

“Lo que más me gusta de ser niña es romper esquemas”, dijo Dulce María, mientras daba inicio la ronda de preguntas en donde las pequeñas manifestaron las adversidades con las que batallan día a día en su lucha por la reconstrucción de una sociedad que a sus cortas edades les plantea enormes desafíos.

Iniciativa El V Foro Regional Niñas con Igualdad formó parte del proyecto Fomentando la Cultura Lectora en los Niños y Niñas de Lempira, de Plan International Honduras.

“Le dijeron a mi mamá que me botara porque no le iba a servir para nada, y miren donde estoy ahora”, contó Denia, una jovencita luchadora que pese a haber nacido con una discapacidad física no deja que los “no se puede” se transformen en piedras que obstruyan el camino hacia el cumplimiento de sus objetivos.

Las niñas lectoras de Gracias, Lempira, hicieron escuchar sus voces.

“Yo tenía las alas, pero Plan me enseñó a volar”, aseguró Wendy, quien hizo hincapié en el impacto positivo que ha tenido tanto para ella como para sus compañeras el proyecto Fomentando la Cultura Lectora en los Niños y Niñas de Lempira, que Plan International Honduras ha sembrado en sus comunidades.

“Ver mi nota publicada en EL HERALDO ha cambiado mi vida”, apuntó Michelle, una joven escritora que a través del artículo “Las niñas estamos aquí” debutó en el diario de mayor influencia de Honduras y se abrió paso ante quienes todavía no creen que las niñas merecen tener voz y voto en cualquier campo en donde decidan participar.

Fueron casi tres horas en las que las 16 pequeñas compartieron anécdotas, expresaron pensamientos y sembraron desafíos.

Desde recomendar un libro y explicar por qué es su favorito y resaltar la figura de sus madres como ejemplo de superación hasta contar qué quieren ser y seguramente serán de adultas, la jornada dejó la puerta abierta a un sinfín de reflexiones.

Al final de la jornada Plan International Honduras hizo una entrega de reconocimientos.

Todo aquel que piense que su destino ya está fijado debe saber que con el simple hecho de hacerse escuchar puede contribuir a mejorar su propio mundo y el de los demás, para así convertirlo en un hogar en donde ser niña no sea sinónimo de “pero”. “Se acabó… ¡invisibilizadas nunca más!”