10 datos oscuros que seguramente no conocías de John Lennon

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-John Lennon siempre será recordado como un genio musical que lamentablemente fue asesinado el 8 de diciembre de 1980.



Su fama ha llegado a esconder algunos incidentes penosos de su pasado, donde lo acusaron de ser violento y déspota.



Aquí hacemos un recuento de los momentos que pocas personas conocen de John Lennon.



1. Era violento con la mujeres

En 1980, durante una entrevista con la revista Playboy, el músico admitió que había golpeado a su primera esposa Cynthia y que en general era violento con las mujeres.



2. Abandonó a su hijo

Julian, hijo de su primer matrimonio, dijo que su padre estaba ausente emocionalmente y que le ponía más atención a Sean, hijo que tuvo con Yoko Ono.

3. Casi mata a un hombre

John atacó al dueño del Club Cavern por decir que él y Brian Epstein tenían una relación.



4. Se burló de los discapacitados

Durante un show del programa "It was alright in the 1960´s, hizo ademanes que fueron vistos como una burla para los discapacitados.



5. Estaba enamorado de su madre

El famoso músico confesó tener setimientos sexuales por su madre, en 1979.



6. Le fue infiel a sus esposas

Durante su primer matrimonio con Cynthia le fue infiel en reiteradas ocasiones. Lo mismo le ocurrió en su relación con Yoko Ono.



7. Luchaba con sus adicciones

Su adicción a la marihuana y a la heroína fue algo con lo que lucho durante varios años.



8. No se llevaba bien con Paul McCartney

En la grabación de Abbey Road, Lennón se negó a trabajar junto a Paul McCartney.



9. Obligaba a Yoko a acompañarlo

De acuerdo con las personas cercanas al cantante, este obligaba a su esposa a acompañarlo a todo lugar.



10. Creía que era más popular que Jesús

Lennon, en 1966, dijo que los Beattles eran más populares que Jesús, hecho que molesto a muchos.

