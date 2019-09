Ana Jurka: Estoy pendiente de lo que hace Piqué, no de Shakira

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La presentadora hondureña Ana Jurka respondió este sábado a las personas que la criticaron por un tuit sobre Shakira, a quien ella nombró como "la esposa de Gerard Piqué" y que muchos afirmaron que le quitaba crédito.



La presentadora de Telemundo mostró su emoción al saber que las cantantes Jennifer López y Shakira serán las encargadas del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LIV, pero su reacción no fue bien vista.



"Para mí ser esposa de alguien no es ningún insulto... Para mí ser madre y ser esposa es más importante, en mí vida personal, que ser presentadora de un programa deportivo", dijo la hondureña sobre los insultos que ha recibido en sus redes sociales.



La hondureña fue fuertemente criticada después de que escribiera un tuit diciendo que ""#JLo y la esposa de Piqué, Shakira, para el halftime show del #SuperBow. Yo amo a J Lo!!!!! ¿Qué les parece?".



"Jamás en la vida fue con la intención de ofenderla, no sabía yo que era una forma de ofenderla. Cuando yo escribí la esposa de Piqué lo puse porque para mí público, la gente que me sigue y ve a diario mi programa, es más relevante lo que hace Piqué, que lo que hace Shakira", argumentó la hondureña.

Ana Jurka dijo que la publicación no la realizó con la intención de insultarla o quitarle méritos, ya que Shakira tiene una trayectoria muy conocida.



"Por qué no lo hice con JLo, porque a ella no la conozco por ser la esposa de alguien, JLo es JLo y el baseball no es uno de mis deportes favoritos", continuó diciendo la famosa sobre Jenifer López y su relación con Alex Rodríguez, exbeibolista de los Yankees de Nueva York.



La hondureña explicó en un video, de 10 minutos, que para ella Shakira no es "relevante" y que en su tiempo la admiró mucho.



"Yo estoy pendiente cada fin de semana de lo que hace Piqué, no de lo que hace Shakira", cuestionó.



También aseguró que "no voy a pedir diculpas por algo que dije porque no fue con la intención de ofender a nadie".

