Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre reencuentro con ex de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Alejandra Guzmán aclaró a través de una entrevista con Telemundo, que sí tuvo un reencuentro con la expareja de su hija Frida Sofía, rumor por el que se distanció de ella.



Fue en una entrevista exclusiva con Rodner Figueroa para Al Rojo Vivo, que la cantante habló sobre temas delicados de su vida, como los problemas a los que se enfrenta, entre ellos el alcoholismo y la depresión.



Además, la Guzmán, reveló por primera vez qué fue lo que sucedió entre ella y el exnovio de su hija Frida Sofía, algo que causó una gran controversia y una guerra de palabras entre ellas.



“Yo trabajé con Antonio y con Jesús Estrada, ellos son sus hermanos gemelos y él llegó a ver a sus hermanos, no fue a verme a mí”, explicó Guzmán.

LEA: Alejandra Guzmán a su hija Frida Sofía: 'He sido madre y padre, no es fácil'



La cantante continuó su relato diciendo que “me fui a dormir porque me tomé tres botellas de vino y basta. De allí un mariachi me cantó una o dos canciones y me volví a dormir, estaba cansada y no quería tanta fiesta. Yo no le pedí que viniera ni tampoco lo invité”.



Por otra parte, Alejandra Guzmán reveló que no intentó esconder al joven e incluso le pidió ayuda para Frida Sofía, petición que le pareció muy noble.



La cantante no pudo contenerse y rompió en llanto al hablar de Frida, por lo que aprovechó para enviarle un emotivo mensaje.



“Yo entiendo a Frida, pero como madre le pediría que piense las cosas, de que lo único que tenemos en la vida es la familia”, expresó la cantante.



En uno de los momentos sensibles de la entrevista la cantante miró fijamente a la cámara y dijo con la voz quebrantada: "Te amo y te necesito”.



En ese momento el entrevistador la interrumpió para comentarle que habló con Frida Sofía sobre un posible reencuentro, fue después de esas palabras que la cantante rompió en llanto.

La joven y su madre se distanciaron tras una fuerte pelea que trascendió en los medios de comunicación y redes sociales, luego que se dieran a conocer rumores que la cantante tuvo una relación íntima con el novio de su hija.

VEA: Frida Sofía: 'Me comparan más con Jennifer López que con mi mamá'