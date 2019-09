Estas son las bases del I Concurso de Bandas EL HERALDO 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Todavía no se ha inscrito en el I Concurso de Bandas EL HERALDO edición 2019? ¡Aún está a tiempo!



Las inscripciones finalizan el próximo 10 de septiembre y la banda de guerra o marcial de su centro educativo no se puede quedar sin participar y demostrar su potencial, su propuesta y su pasión por el ritmo.



Será en el marco de las fiestas patrias que se realizará este concurso que le dará la oportunidad a los estudiantes de seguir levantando el estandarte de los valores cívicos.

Unidos por destacar el talento

En la competencia que se llevará a cabo el 18 de septiembre, en Metromall, se premiará el primer y segundo lugar con base en la calificación del jurado.



El tercer lugar lo obtendrá la agrupación que reciba más reacciones y comentarios en nuestras redes sociales oficiales: Facebook, Twitter e Instagram; invitamos a familiares, amigos, docentes y compañeros de colegio a brindar todo el apoyo, puesto que la banda de su centro educativo puede situarse en los primeros tres lugares del concurso gracias a su ayuda.



A este evento también se suma Metrocinemas, quien tiene preparado un formidable premio que espera por la banda de su instituto.





Las inscripciones finalizan el próximo 10 de septiembre.







Bases del Concurso

1) Para iniciar el evento, las bandas inscritas deberán estar a la hora indicada en Metromall.



2) Las bandas de guerra y marcial tendrán un máximo de diez minutos para realizar su presentación.



3) El día del evento, si una banda llega después de que haya concluido el turno de su participación, quedará automáticamente descalificada de la competencia.



4) Cada grupo debe presentarse debidamente uniformado.



5) Las bandas que acostumbran a cantar deben tener presente que no se va a calificar letra ni vocalización, simplemente se calificará ritmo, compás y afinación de los instrumentos musicales.



6) Los integrantes no podrán participar en dos bandas, de incurrir en esta falta, ambas agrupaciones serán descalificadas.



7) El sorteo para elegir el orden de las presentaciones de las bandas se realizará un día antes del concurso.



8) No se aceptará participación de palillonas

¡El jurado está listo!

Emilio Álvarez (bajista, productor discográfico, productor de eventos y espectáculos), Ariel Montecinos (director de la Banda Juvenil 504) y Jonathan Alarcón (baterista con más de 12 discos grabados) están preparados para calificar la sensación rítmica, afinación, arreglo musical, acoplamiento de la banda, imagen visual y desplazamiento escénico.





Emilio Álvarez, Ariel Montecinos y Jonathan Alarcón conforman el jurado del I Concurso de Bandas EL HERALDO 2019.















No se quede sin participar y demuestre por qué su colegio merece coronarse como ganador del I Concurso de Bandas EL HERALDO 2019.