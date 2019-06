Río Roma presenta su lado más apasionado con “Yo te prefiero a ti”, junto a Yuridia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Río Roma se ha caracterizado por canciones románticas como “Mi persona favorita” y “Caminar de tu mano”, pero ahora quieren encender más la flama y pintar todo de rojo como su más reciente sencillo “Yo te prefiero a ti” con Yuridia.



“Es un tema en el que yo creo que todos hemos estado alguna vez en la vida, cuando estás enamorado empedernidamente y lo prefieres sobre todas las cosas”, dijo José Luis Roma en una entrevista reciente con The Associated Press.



Y agregó: “A veces te pasa cuando estás muy joven y el mundo se te acaba, o a veces tienes 30 años y no te puedes ir de ahí porque sigues prefiriendo a alguien”, aunque no se lo merezca, como dice la canción.



A los hermanos Roma sí les gustan las relaciones apasionadas.



“Intenso, apasionado, yo creo que es todo o nada”, dijo Raúl, la otra mitad del dúo mexicano.



“Soy un desastre de apasionado”, añadió José Luis.



Yuridia había interpretado antes temas de José Luis como “Amigos no por favor” y “Respóndeme tú”. De hecho, él ha compuesto cinco de sus últimos sencillos. En el caso de “Yo te prefiero a ti” la pudieron grabar juntos en el estudio de Río Roma en el barrio de Coyoacán.



“Es muy divertido trabajar con ella; es muy ocurrente”, dijo Raúl.



José Luis también elogió la participación de Yuridia.



“Sumó de una manera muy importante, no nada más su voz, sino la energía femenina que tiene su voz, a esta canción que es como de amor y desamor. Estamos muy contentos con el resultado, tremendamente ilusionados de a que la gente le guste”, afirmó.



Desde su lanzamiento el viernes, “Yo te prefiero a ti” suma más de tres millones de vistas en YouTube. El video es la primera de dos partes.



“La canción va a crecer”, dijo José Luis. “Definitivamente vamos a sorprender a la gente”.



La balada fue producida por el colombiano Andrés Castro, con quien han colaborado en sus más recientes temas. Por ahora están sumando más invitados para el que será su próximo álbum, en el cual incluirán el tema con Yuridia.



“Por supuesto que siempre vamos a cantarle al amor, pero ahora también va a haber más pasión, más dolor, más arrebato”, dijo José Luis, quien señaló que el concepto del álbum lo traducirán a su gira Rojo, la cual comienza el 20 de junio en el Auditorio Nacional y continuará por Latinoamérica.



“Cuando la gente vea el concierto va a entender por qué, y canción tras canción va a entender que ya no somos el Río Roma de ‘Tan solo un minuto’”, señaló el autor, quien también ha compuesto temas para Ha*Ash, Thalía y Bronco, con quienes lanzaron recientemente “Se alinearon los planetas”.



Jose Luis adelantó que próximamente se podrán escuchar más canciones de su autoría en voz de Alejandro Fernández, Yuri y Natalia Jiménez, así como más colaboraciones con Yuridia.