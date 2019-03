Dayanara Torres revela que el cáncer no se le ha regado por el cuerpo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Dayanara Torres, la exmiss Universo 1993, envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo demostrado tras anunciar que sufre de cáncer de piel, asimismo aprovechó para confesar que la enfermedad no se le ha regado por el cuerpo.



Afrontando de una forma muy positiva el mal que le aqueja, la modelo confesó que se realizó unos exámenes que muestran que ninguno de sus órganos está contaminado por el cáncer.



"Los resultados de la semana enseñan que el cáncer no se me ha regado y no está en otros órganos de mi cuerpo, así que una batalla ganada", expresó en el vídeo publicado en redes sociales.

Vea aquí: Ella es Dayanara Torres, la ex Miss Universo que fue diagnosticada con cáncer en la piel



Asimismo, anunció que está por comenzar su primera radiación, por lo que no estará bien de salud en los próximos días. "Voy a estar un poquito débil y quizá con bastante dolor, pero quiero decirles que no me suelten, sus oraciones son muy necesitadas".



La ex de Marc Anthony agradeció el apoyo y las oraciones que han hecho para ella en este momento tan difícil para ella.

GRACIAS?THANKS

?SALAMAT ? No Me Suelten!!!

I wanted to take a moment to tell you all THANK YOU for all your Prayers, your Love & Support at this very difficult time in my Life. I can assure you that your Prayers have been heard & they have reached me.

? pic.twitter.com/ZoGP6tI5nJ