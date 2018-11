Bohemian Rhapsody, una brillante película que te eriza la piel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Debo empezar diciendo que la película Bohemian Rhapsody es una joya.



Más allá de mis conexiones personales con la música de Queen, la magia de que Brian May sea uno de los productores ejecutivos de la cinta la hace una de mis favoritas de este 2018.



Nunca me imaginé decir esto... Pero después de haber visto el filme, creo que Freddie Mercury nació tres veces. La primera, como Farrokh Bulsara (nombre que no le gustaba), la segunda, como el inolvidable Freddie y la tercera ¡cómo leyenda!



En alguna ocasión, Freddie mencionó que si se iba a escribir algo sobre él, se tenía que incluir lo bueno y lo malo de su vida, y al parecer, Bryan Singer, Robert de Niro, Graham King y Jim Beach, también productores del filme, intentaron hacer de esa petición una realidad pero de manera demasiado acelerada.



Bohemian Rhapsody es un biopic - como muchos le están llamando- centrada en la vida de Farrokh Bulsara.



La historia parte desde que nace Queen hasta su magistral presentación en el Live Aid -¿Muchos de ustedes lo recuerdan?- bueno, los cines no son la excepción. ¡Salas llenas, con esta producción!



Detrás de las canciones, que evidentemente tenían que formar parte de la historia existe un nombre propio: Freddie Mercury con su peculiar bigote, sus coloridas chaquetas y su incomparable voz, quien logró ser un ícono para varias generaciones que bailaron sus contagiosas melodías y lloraron amargas lágrimas por su muerte en 1991; Bohemian Rhapsody tan sólo es el instrumento que muestra ese gran reflector.





En muchas ocasiones Freddie Mercury mencionó que él sencillamente era el vocalista de Queen y nada más.







Es de resaltar que su figura renace en Bohemian Rhapsody con un atractivo único y muestra el recorrido que hubo de realizar para llegar a convertirse en una recordada estrella.



Admito que no me gustó la forma un tanto moralista en que se tocó el tema de la sexualidad del legendario músico, como si se tratara de que su homosexualidad lo hubiera llevado del todo al fracaso (entiendo que fue parte de su caída) pero gran parte de ese toque fue lo que lo hizo leyenda, porque desafío estereotipos e hizo pedazos las tradiciones para convertirse en uno de los artistas más queridos de todo el mundo.



Por su parte, debo confesar que me impresionó la producción en los personajes y la actitud de la banda británica Queen: Todos somos diferentes pero somos una familia.



Lo que me lleva, señores, a quitarme el sombrero y a aplaudir de pie el trabajo del actor estadounidense, Rami Malek, quien con su interpretación transmite la nostalgia de la que pocas veces se habló de Freddie, porque pese a ser un hombre alegre, tenía infinitos momentos de soledad, y -como todos- problemas existenciales.



La expresiva mirada de Malek logró enseñarme ese lado tan reservado y desconocido de Fredd.



Además, me mostró con delicadeza la brillante relación que sostuvo con Mary Austin (Lucy Boynton), quien fue su gran amor y la heredera de toda su fortuna.



Estoy consciente del grado de dificultad que debe contraer el trabajar la interpretación de un gran personaje como fue lo Mercury sin caer en la IMITACIÓN (ojo). Malek, hizo de su Freddie Mercury un ser de carne y hueso.





Rami Malek dio vida a Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody.





Desentraña el misterio del vocalista, logra sus gestos con un sorprendente parecido físico y lo más importante, brinda credibilidad a los momentos más íntimos de la vida de "la única reina histérica" de la banda.



Bohemian Rhapsody me dejó reflexionando muchas cosas... Una de ellas, en la humildad que Mercury reflejó a simple luz cuando en reiteradas ocasiones mencionó que "yo no soy el líder de Queen, simplemente soy el vocalista".



Y qué decir de la valentía que asumió al reconocer que el tiempo es oro, sobre todo, cuando es lo que menos nos queda.



¡Ups! Aquí me veo obligada a hacer una pausa... La parte encantadora de la peli fue cuando me di cuenta que tenía a mi lado a una señora, como de 76 años de edad, emocionada viendo la cinta -y seguramente bailando por dentro con todos los hits de Queen-.



Acepto que no soy fan de que aplaudan al final de una cinta en los cines pero... Si hubiese pasado ese día (en otros países ya la han aplaudido), me habría sumado, sencillamente porque lo merece.



Sin duda alguna, una película que vale la pena ir a ver, en donde el fanático -no el quisquilloso- se deleitará de principio a fin con este filme colmado de música y que no aburre en ningún momento pese a durar 2 horas 15 minutos.



Y aunque cuenta con un cierre abrupto porque desde mi punto de vista todo pasó muy rápido, supieron lanzar toda la carne al asador con ese momento clave en el Live Aid que le dio un giro al rock. Una perfecta puesta de show que solo se disfruta en el cine.



Bohemian Rhapsody se perfila para ser una de las preferidas al premio Óscar en 2019. Tiene a un actorazo y es una cinta que está y seguirá dando mucho de qué hablar.



Solo en Chile en su primer día de exhibición, Bohemian Rhapsody se hizo llamar como la cinta más vista del 2018. Y en Estados Unidos recaudó en los primeros días 150 millones USD. El proyecto costó 52 millones de dólares.



¿Sabe qué? Hágase un favor y vaya a ver Bohemian Rhapsody.