Revelan enfermedad que padece Adamari López

Como ya les hemos informado, nuestra querida #AdamariLopez sigue en recuperación tras una influenza. Ella agradece todos los mensajes de apoyo que ha recibido de sus fans y desde aquí le mandamos muchos besos. @adamarilopez aquí te esperamos ♥️ #UnNuevoDia @rasheldiaz @marcoantonioregil @hectorsandarti #undig