TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lucy Salgado, directora ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP), en compañía de un grupo de funcionarios de la institución atendió a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus para conversar sobre el proceso de licitación para la compra de 1.6 millones de placas vehiculares.

Actualmente el IP entrega las placas vehiculares en una hoja de papel por falta de materiales y se estima que esta medida va estar vigente por lo menos durante cuatro meses más si la licitación es adjudicada.

En la reunión los funcionarios explicaron que todavía no se puede hablar del precio unitario que tendrá las placas en el contrato pues la adjudicación está en proceso de análisis y no se ha tomado ninguna decisión.

“En esta semana se comenzó con la evaluación técnica, tenemos integrado el comité de compras y el comité técnico que ya empezó las evaluaciones el día viernes y continúan con ellas, la evaluación legal ya se hizo, solo faltaría ver la oferta económica”, expuso.

No obstante, aclaró que “como tal de momento no tenemos recomendación del comité, hay confidencialidad del proceso, nosotros no podemos divulgar información mientras no se notifique la adjudicación, ya veremos como sale la evaluación de la empresa en la oferta económica”.