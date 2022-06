Pani investiga paradero de más de L 355 millones dados a políticos, instituciones y ONG

Basados en esto, desde el año 2012 hasta el cierre del 2019 las autoridades del Pani en los gobiernos anteriores dieron más de 355 millones de lempiras a organizaciones de dirigentes políticos y fundaciones, y algunas de estas no tienen que ver precisamente con la niñez.

Esta solo es la punta de iceberg, ya que no se sabe con certeza a dónde fueron a parar más de 355 millones de lempiras que desembolsó esta institución encargada de velar por la niñez a varias ONG, fundaciones, funcionarios, alcaldías y dependencias del Estado.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llamó a Fernández y no cayeron las llamadas, luego le mandó mensajes de WhatsApp y ella contestó con un enlace de Facebook sobre el impedimento de la inscripción de su movimiento en el Consejo Nacional Electoral (CNE) .

El punto VIII del acta número 001-2015 de la resolución Codipani No. 06-2015 establece que los tres millones le fueron dados sin contratiempos a la correligionaria de los altos funcionarios de la institución.

La solicitud de Loreley no tenía que cumplir con tanto formalismo, pues los documentos en poder de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidencian que se presentaron varias hojas de papel bond con un proporcionado tamaño de letra, a tal grado que tres párrafos llenaban una página.

Para las nuevas autoridades del Pani es imperativo saber qué pasó con esos recursos que debieron ser destinados para la niñez y madres de Honduras, ya que muchas organizaciones y exfuncionarios no le dieron un buen uso.

Los niños que estaban internos tuvieron que ser reeducados y mejorar la atención pues al parecer no tenían personal especializado.

Llama la atención que con estos mismos fondos se financió la construcción en el sector de El Hatillo de un centro de atención integral de niñas y niños llamado Rosa Elena Bonilla de Lobo, es decir, el nombre de la ex primera dama, acusada por actos de corrupción.

Los registros del Pani en poder de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidencian que la Fundación Aprender Más recibió en el 2014 un total de 11,000,000 de lempiras en dos desembolsos.

El listado -en poder de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus- de las organizaciones que recibieron dinero es extenso. Para el caso, solo la Fundación Acción Social (Funasol) entre los años 2013 y 2014 recibió 110,000,000 de lempiras .

La titular del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), Ana Julia Arana, declaró a EL HERALDO Plus que actualmente no se desarrolla ningún proyecto con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o fundaciones, ya que se retomarán hasta que terminen de revisar cómo ejecutaron los recursos en la administración anterior.

En este momento se está investigando hacia qué rubros se otorgaron los fondos, en qué forma se liquidó, poder establecer si todo se hizo de forma correcta y determinar si los fondos llegaron a los sectores donde se dijo que se iban a invertir.

Arana aseguró que el Ministerio Público (MP) ya trabaja en investigaciones de las ONG, también en el caso de la merienda escolar, pues es de conocimiento general que en dos años no hubo clases y se desembolsaron más de 200 millones de lempiras para ese fin.

“Todo esto ya está en un proceso de investigación y estamos esperando que ellos -las autoridades- determinen si corresponde a un pliego de responsabilidad o no”, estableció la funcionaria que ha tomado las riendas de la institución.

Recalcó que hay instrucciones precisas para revisar hacia dónde van a ir los recursos que implementarán en los programas del Pani y buscar el procedimiento más transparente para que lleguen a la niñez y a la juventud como está establecido.

A su llegada al Pani, Arana dijo que ha encontrado que los documentos que se preparaban para los procesos no eran los adecuados, tampoco hubo un debido manejo de los fondos dados a las ONG y fundaciones que los solicitaban para desarrollar proyectos.

Lo que urge, según la funcionaria, es que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) termine la auditoría que realiza desde hace varios años para determinar si hay pliegos de responsabilidad en el manejo de los recursos.

En la actualidad hay mucha información que no se puede constatar al interior del Pani debido a que el TSC tiene en custodia la documentación con base en la cual ellos están desarrollando la auditoría.

Cada uno de los procesos de liquidación y cómo se ejecutaron los proyectos son revisados por el equipo del TSC para comprobar si los más de 355 millones entregados por el Pani en realidad fueron para atender las necesidades de los niños y jóvenes de Honduras.

