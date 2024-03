A 32 años del fallo de La Haya, Honduras se abre paso al Pacífico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la determinación del Poder Legislativo de ratificar la noche del martes el tratado de límites con Nicaragua, tanto en el Mar Caribe como en las aguas del Golfo de Fonseca, Honduras no solo garantiza su derecho soberano en el Atlántico, sino también su salida al Océano Pacífico, tal como quedó establecido en la sentencia de La Haya del 11 de septiembre de 1992.

Cabe recordar que el 27 de octubre de 2021, en la ciudad de Managua, Nicaragua, el entonces presidente hondureño Juan Orlando Hernández suscribió con su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, el mencionado tratado de delimitación.

Al día siguiente la Asamblea Nacional del vecino país ratificó el acuerdo, empero el Congreso hondureño lo aprobó dos años y cinco meses después.