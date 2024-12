Titular de Desarrollo de Personal de la UNAH: Se trajo el salario mínimo de 2014 a 2024

Aunque algunos empleados han manifestado quejas, el secretario enfatizó que la medida responde a una necesidad de alineación con la realidad económica actual y no a un aumento en el sentido tradicional. A continuación la entrevista.

Según Sánchez Lozano, el objetivo no fue aumentar los sueldos de manera general, sino ajustar los salarios para garantizar que más de 1,400 empleados no estuvieran por debajo del salario mínimo establecido por ley.

Tegucigalpa, Honduras.- El abogado Carlos Sánchez Lozano, secretario ejecutivo de Desarrollo de Personal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó en una entrevista con EL HERALDO Plus los detalles sobre la actualización salarial que se implementó en la institución.

Si no hubo ajuste es porque ya sobrepasaba la actualización del salario mínimo, la UNAH ya estaba tutelando sus necesidades por encima del salario mínimo, pero la justicia que nos mueve es que un empleado hoy por hoy en la universidad no gana por debajo de lo que es el salario mínimo actualizado en los distintos grados.

¿Por qué a varias personas no se les ajustó el salario?

Nuestro manual tiene un tabulador en el cual establece 17 cargos, clases o grados, eso se aprobó en 2014 y 10 años después teníamos un salario mínimo alrededor de 9 mil lempiras, mayor a los 7 mil que fueron aprobados. ¿Qué sucede? Yo tenía, por ejemplo, problemas porque nadie quería trabajar. El personal operativo y el personal universitario no tenían distinción al momento de ver nuestro ingreso aquí en la universidad. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El salario mínimo.

No, es que el aumento como tal no es lo principal, es accesorio. Lo que hicimos fue actualizar los salarios y al actualizar los salarios, hubo alrededor de 1,417 empleados que tuvieron ajuste porque estaban por debajo de lo que era el salario mínimo.

Hemos recibido quejas de empleados y hemos explicado, hemos convocado a todas las regionales, a todos los empleados a un debate públicamente para explicar que esto no es un aumento.

No se hizo más nada que traer el salario mínimo de 2014 a 2024 y reducir el grado de dispersión que existía porque era muy alto.

Pero lo que tenemos ahí es un personal con una maestría que tiene ese grado de responsabilidad y de formación. Es un profesional con más funciones, tiene otro tipo de mando y requerimiento, no es alguien que anda barriendo ni que anda cortando grama.

¿Qué pasará el otro año cuando deban hacerle ajustes a los salarios?

Ellos —los que recibieron el aumento— ya van a estar por encima. No van a tener ajuste, ellos ya lo están gozando. Nosotros ya no lo vamos a gastar, lo vamos a poder invertir. Es un tema de oportunidades, de inversión.

¿Y el dinero de estos aumentos de dónde sale si la UNAH está corta de presupuesto?

Lo que hemos hecho es destripar corazones. Empleado que se muere, renuncia o se despide, no lo contrato.

¿Entonces hay un desfase?

No, no tenemos desfase, desfase tenemos en el tema que el gobierno no nos ha transferido.

¿Pero no quedan cortos de personal?

No.

¿El otro año vendrían nivelaciones para los docentes?

Estamos trabajando, la expectativa es que a un corto plazo podamos contar con un estatuto que ya no sea docente, sino académico, que aparte de ejercer la docencia pueda ampliarse y cubrir la investigación y vinculación, eso queremos que recoge el estatuto docente.

¿Hay propuesta?

Sí, hay una propuesta que está a más de 50% de la revisión de la actual. De eso está encargado el Consejo General de la Carrera Docente.