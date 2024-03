Embajada de EUA señaló a alcalde en planilla de “Pepe” Lobo por narco; no lo sacó para ganar

El equipo de EL HERALDO Plus le consultó quién era el alcalde que aparecía vinculada con el narcotráfico en ese entonces, pero con la misma sonrisa picaresca que mantuvo desde el inicio de la entrevista afirmó que no lo diría.

“Pero no era Alexander Ardón” (exalcalde de El Paraíso, Copán, preso por narcotráfico en Estados Unidos), dijo nuevamente, asegurando que no era ninguno de los candidatos a diputados sino uno a alcalde.

¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones de recibir dinero de narcos?

Están mintiendo. Mire, me ha comentado el abogado que tengo en Estados Unidos, que hace 10 años que inició el tema de mi hijo, y me ha comentado que lo mencionan a uno, ahí lo siguen mencionando y mencionando. Yo no he tenido amistad con narcos, mucho menos ninguna asociación con narcos. Y en mi gobierno, desde que inició, empezamos a combatir el narcotráfico, a controlar los vuelos, porque aquí a Honduras llegaba el 80% de los vuelos que llegaban a la región. Y cuando yo termino mi gobierno, en declaración del señor que venía aquí del Departamento de Estado en el tema de drogas, don William Bromfield, dijo que se habían reducido los vuelos en un 80%. Así que yo no tengo ninguna relación con ellos y tampoco, créame sinceramente, no tengo nada que esconder.

El expresidente Juan Orlando Hernández también decía que los narcos que lo mencionaban mentían.

Cada caso es particular, yo le digo que están mintiendo porque están mintiendo. Es más, desde que sucedió el juicio de mi hijo, que fue en el 2017, yo me personé aquí a la Fiscalía General del Estado para que se me investigase, que de hecho uno sabe que lo investigan. Uno sabe que también ha estado aquí la presencia de agencias norteamericanas que investigan. Igual me presenté la segunda vez a la Fiscalía cuando aquel señor que estaba aquí en la Maccih, que se llama Luiz Guimarães, hizo una serie de referencias a mi persona, pero no presentaron ningún requerimiento fiscal. Igual lo hice cuando el señor secretario de Estado, el señor Blinken, creo que es él, me incluyó en la lista Engels y dijo que era porque yo, estando en la presidencia, había recibido 500 mil dólares, lo cual es mentira. Él recibió mala información o si le creen a estos narcos, pues allá ellos ganan. Pero había dos cosas falsas en Engels: en primer lugar, no es cierto que siendo yo presidente, porque en dos mil dólares, por favor. Pero encima de eso, el presidente no da contratos. El que da contratos es el ministro del ramo. Y la compañía de Los Cachiros era una empresa que estaba certificada y certificada, véanlo ustedes lo que son las ironías de la vida, certificada por una comisión que era la que certificaba a las empresas que podían participar en contrataciones.

¿Usted en ningún momento ha tenido relación con ellos, pero aún así lo están vinculando?

Bueno, recuerde usted que eso es natural, ellos siempre buscan reducir sus condenas y lógicamente lo que sí le digo es que la estadística que tienen los bancos regionales, del 100% que mencionan allá, solo un 20% no termina en requerimiento fiscal. Ya ellos sabrán lo que tienen, ellos normalmente cuando meten un requerimiento es porque están 99% seguros que pueden ganar el caso así que tal como se lo dije yo en el 2017 a la prensa nacional se lo repito se lo repito a usted hoy: no soy amigo de narcos no he sido amigo de narcos y si los narcos aquí eran empresarios, todo eso contribuía a que fueran empresarios por lo que entiendo yo.