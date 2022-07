Corrupción militar: Contratista dice que no hay nada irregular en construcción de los cuatro aeródromos

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Las obras en general tienen un precio por unidad, por cada ítem. O sea, si es asfalto, si es base, si es subbase, si son materiales selectos, todo eso tiene su precio y esos son accesibles, deben estar ahí y deben ser comparados con cualquier tipo de obras iguales o similares, dijo Juan Carlos Cordón, gerente general de Cordon’s Heavy Equipment.

Así respondió el empresario ante las consultas de EL HERALDO Plus y La Prensa Premium sobre la construcción de cuatro pistas entre el año 2014 y 2017.

Luego que usted terminó la construcción de las pistas de Río Amarillo, Tela, Gracias y Choluteca, ¿su constructora construyó otras obras para los militares?

Hicimos unas obras pequeñas en el Segundo Batallón de Infantería, pero era el complemento de una nivelación para la pista de donde están los paracaidistas, pero era pequeño eso. Más que eso, era asistencia técnica para que ellos pudieran completar unas pistas que se necesitan para los ejercicios de los tesones, paracaidistas y fuerzas especiales.

¿Cuántas obras fueron?

Fue ayuda de equipo de topografía y nivelación que se les prestó, se les apoyó. Porque el Batallón de Ingenieros, de hecho, estos aeropuertos, fueron construidos por el Ejército.

Nosotros lo que le dimos a ellos fue el complemento de la ayuda técnica, es decir, profesionales ingenieros y equipo, ya que las Fuerzas Armadas no tenían la capacidad logística total para hacer la obra en el tiempo que la requerían, que era un tiempo bastante corto.

Por ejemplo, el aeropuerto de Tela ya existía, pero estaba abandonado, estaban queriendo activarlo para hacer la conexión de los turistas. En Tela se hizo el cerco perimetral, construcción, de recarpeteo, se quitó la parte mala que tenía la estructura que era vieja, era una pista de la época cuando trabajaba la Tela Railroad Company.

¿En ese proyecto se volvió a hacer toda la pista o destruyeron la vieja e hicieron una nueva?

La pista estaba destruida, lo que se hizo fue aprovechar casi todo lo que estaba de la base vieja para no tener que jalarla y tener que mejorarla con un solo cemento, ese proceso está bien documentado y fue bastante transparente porque participaron las fuerzas vivas, estaban ahí todos mirando el proceso.

Fueron cuatro las pistas que ustedes construyeron, ¿recuerda cuánto les costó el proyecto en total o fueron proyectos individuales?

No, todos los proyectos individuales y de acuerdo a cada magnitud del proyecto estábamos con los costos de los aeropuertos, que lo maneja y está al alcance de ustedes los periodistas la magnitud y el alcance de los proyectos.

¿Cree que por esas obras les pagaron el precio justo por cada una de ellas?

Nosotros en cuestión de precio justo no era el tema, sino que lo que sucede es que las obras en general tienen un precio por unidad, por cada ítem. O sea, si es asfalto, si es base, si es subbase, si son materiales selectos, todo eso tiene su precio y esos son accesibles, deben estar ahí y deben ser comparados con cualquier tipo de obras iguales o similares (...) De todo eso existen los documentos para que puedan abocarse al Estado Mayor Conjunto, está a la disposición de entregar toda la documentación porque todas estas cosas están documentadas.

En una presentación que les hicieron a los militares de los proyectos daban costos más bajos y luego salen con otro costo, más alto, ¿qué pasó ahí?

No. Yo creo, y si algo tiene esa información, creo que es una información no correcta. Mire, los precios que nosotros efectuamos las obras, es más, están documentadas y están declaradas en nuestras operaciones como tal.

Esta empresa tiene libros abiertos. No podemos tener doble moral, ni doble facturación. Nunca. Esta es una empresa muy seria en esa parte y en cuestión de calidad estaba sujeta al control de calidad de las mismas Fuerzas Armadas y sujeta a cualquier verificación de cualquier colegio.

Por ejemplo, Tela no hubo cortes masivos de terracería, hubo mejoramiento de la subrasante, en Río Amarillo no, en Río Amarillo hubo corte masivo de montaña para buscar nivelar la tierra.

¿Por qué no se dedujo las bolsas de cemento que les proveyó el Estado?

No, no, no, no. Creo que les han dado mala información también. Está documentado cada rastra utilizada con su justificación requerida para la obra, y aparte de eso cada rastra retirada tiene también acuse de recibo. Cualquier cantidad de cemento que no fue recibida en el sitio nosotros no podemos dar cuenta de eso.

¿Regresaron los 43 millones de lempiras de Impuesto Sobre Venta del costo total del proyecto de Río Amarillo?

En primer lugar, los proyectos de gobierno no tienen por qué tener Impuesto Sobre Venta, por un error de ellos, no nuestro, depositaron un dinero de impuesto que no tenía...

Cuando ellos hicieron eso fuimos a la SAR y le dijimos: por error han depositado esto y queremos saber cómo legalmente esto se puede enmendar, para que no nos vaya a causar ningún perjuicio ni le cause perjuicio al Estado, y fue devuelto.

¿Han realizado varios proyectos con el gobierno?

Fíjese que, por la magnitud de la empresa, creo que esta es la empresa que menos ha trabajado con el gobierno, más bien. Con la magnitud, usted vino a nuestro plantel y vio la empresa de qué tamaño es, y hemos trabajado dentro y fuera del país, pero con el gobierno que pasó hicimos varias obras que fueron licitadas y fueron entregadas en tiempo y forma.

