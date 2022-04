En riesgo agua para represa por daños en Río del Hombre

EL HERALDO Plus realizó un recorrido por la zona, constatando que la subcuenca es víctima de un deterioro lento que -de acuerdo con expertos- impactará en el caudal del río, tal como ha ocurrido en las cuencas Concepción y Guacerique, las que abastecen del vital líquido a más de 1.2 millones de capitalinos.

El mayor problema es que estas zonas no se han podido reponer y en algunos casos esas tierras están siendo usadas para agricultura, ganadería u otras actividades que realizan personas que viven en la subcuenca.

En otras palabras, esto significa que con la deforestación e incendios “no se logra retener la cantidad de agua que una vegetación grande puede hacer”, explicó Nabil Kawas, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) .El académico especificó que la función de los bosques es que cuando llueve absorben más agua y no la dejan correr, lo que humedece el subsuelo y llena los acuíferos, que a su vez llevan agua a los reservorios.

Según el exgerente del SANAA, para este tiempo la cifra es mucho mayor, pues “a simple vista se observan construcciones que años atrás no estaban y que la ley las prohíbe”.

En 2014 la subcuenca Río del Hombre fue declarada recurso de interés público y conveniencia nacional para garantizar el abastecimiento de agua a los capitalinos, quienes actualmente reciben el vital líquido cada siete días.

La AMDC afirmó, en ese entonces, que en las entrañas de la subcuenca construirían una represa, ya que el Río del Hombre tenía un caudal promedio de 1.52 metros cúbicos por segundo y en meses como octubre alcanzaba los 4.972 metros.

“La lectura más baja la encontramos durante el periodo de invierno durante el mes de marzo (0.144 metros cúbicos por segundo)”, detalla el documento.

EL HERALDO Plus intentó conseguir datos actualizados del caudal del río pero, al cierre de esta edición, el ingeniero Arturo Tróchez, gerente de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de la AMDC, no respondió las llamadas.

En diálogo con varios medios de comunicación, el alcalde capitalino Jorge Aldana afirmó que la represa almacenaría 100 millones de metros cúbicos, pero con la deforestación, crecimiento poblacional e incendios que se registran en la subcuenca “se va perdiendo más bosque y más bosque, entonces cuando construyan la represa ya va a estar bien dañado el sistema hídrico del Río del Hombre y va a producir menos de lo que esperan”, lamentó Carlos Hernández.

A finales de 2021, la AMDC inició la licitación para la construcción de la represa, un proceso que se ha dilatado desde 2013 y que -de no poner atención en el daño ocasionado en la subcuenca- no dará los resultados esperados y los capitalinos no podrán liberarse del eterno problema del desabastecimiento de agua potable.

