<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Llenar el tanque de combustible de su vehículo no cuesta lo mismo que hace algunos años, pero ¿sabe cuánto más está pagando mes a mes?EL HERALDO Plus realizó un interactivo que permite comparar ese gasto por ciudad, tipo de combustible, año, mes y vehículo. Con esos datos calcula cuánto habría costado llenar el tanque en el período escogido y cuánto representa hacerlo con el precio vigente, además de mostrar la diferencia en lempiras y en porcentaje.Los resultados parten de los promedios mensuales históricos publicados por la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/economia/cuanto-han-aumentado-los-combustibles-en-honduras-durante-2026-FB32225356" target="_blank"> Secretaría de Energía de Honduras </a>y se comparan con el precio vigente por galón. La estimación utiliza capacidades de tanque de referencia, por lo que funciona como una comparación orientativa y no como el costo exacto para todos los vehículos.Lo único que debe es seleccionar la ciudad, el tipo de combustible, el año y mes para determinar el precio vigente por galón y el tipo de vehículo, no la marca sino el modelo. Luego dele en comparar. T