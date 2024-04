Al realizar una búsqueda inversa en Google con uno de los fotogramas claves del video se encontró una publicación de Instagram, realizada el 6 de abril de 2024.

El post , que contiene el mismo video, cuenta con una descripción que dice “More than 200,000 worshippers spend their night at Masjid Al Aqsa chanting Labbayk Ya Aqsa on the 27th night of Ramadan!”

Al traducirlo al español significa “¡Más de 200.000 fieles pasan la noche en Masjid Al Aqsa cantando Labbayk Ya Aqsa en la noche número 27 del Ramadán!”.