“Creo que hoy si se pasaron... no demostremos a los del ajeno que somos pobres con 1,000 pesitos minimo en la bolsa, si ni para un fresco andamos a veces” , dice la descripción de una publicación de TikTok que ha sido compartida más de 2,200 veces desde el 26 de abril de 2024.

Pero la ilustración es falsa. El portavoz de la Secretaría de Seguridad , Miguel Martínez Madrid, confirmó al equipo de fact-checking de EL HERALDO que no han hecho tal recomendación.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en redes sociales una ilustración supuestamente de la Policía Nacional en la que sugiere, entre otras cosas, a la población disponer de 1,000 lempiras para no alterar a un asaltante en caso de ser robado .

La ilustración muestra una figura que representa a un asaltante apuntando con un arma de fuego a una silueta femenina que está con los brazos levantados. Se puede observar también ocho consejos: desde no ver el rostro del asaltante hasta andar un smartphone para evitar ser golpeado.

La Policía Nacional no sugirió a la población andar 1,000 lempiras, un celular y no ver el rostro del asaltante, entre otras cosas, en caso de ser robado, ya que no hay registro de tales consejos, como demuestra un rastreo de internet.

En primer lugar, una búsqueda en Google con las palabras claves “Policía Nacional + consejos + Honduras + asaltos” no mostró algún resultado que certifique lo que estamos verificando.

Tampoco se halló en las redes sociales de la Policía Nacional o de la Secretaría de Seguridad la ilustración que circula en redes sociales.

Contactado por el equipo de verificación de EL HERALDO, Miguel Martínez Madrid, portavoz de la Secretaría de Seguridad, confirmó que la ilustración viral es falsa.

Edgardo Barahona, subcomisario de la Secretaría de Seguridad, recomendó a la población a denunciar los asaltos porque “si nosotros no sabemos, no se puede hacer nada”.

En conclusión, es falsa la ilustración en la que supuestamente la Policía sugiere a la población andar 1,000 lempiras para no alterar a los asaltantes, entre otras cosas.