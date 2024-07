El equipo de verificación de EL HERALDO intentó comunicarse con Sánchez para saber a qué se refería con su afirmación, pero no obtuvo respuesta.

Además, durante su gestión como secretario, desde junio de 2023, la empresa ha gozado de al menos un contrato con una institución pública, aunque no tiene vinculación directa con la Secretaría de Seguridad.

Algunos de los contratos, adjudicados la mayoría como contratos directos, con los que fueron beneficiados los hijos del secretario de Seguridad no cumplieron con las normativas legales en el proceso de selección.

La empresa, según ONCAE, tiene como representante legal a Daniel Alejandro Pineda Flores con carné de colegiación No. 0801199418507 y su gerente es el otro hijo del secretario, quien lleva su mismo nombre: Gustavo Sánchez.

De todo ese paquete, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus no encontró evidencia de forma pública ni en las cuentas institucionales, por lo que solicitó a la empresa Kraken Digital Studio enviará los archivos, pero hasta la hora de cierre de este artículo no los había mandado.