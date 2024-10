Foto de ataúdes con bandera israelí es de una protesta, no de soldados caídos en guerra

1

Tegucigalpa, Honduras.- Publicaciones en las redes sociales afirman que una fotografía de decenas de ataúdes con la bandera de Israel encima muestra a soldados caídos en la guerra con Hezbolá en Líbano.

Sin embargo, es falso. La imagen corresponde a una protesta del 5 de septiembre de 2024 en Tel Aviv, Israel, en la que se conmemoró a los rehenes fallecidos tras ser capturados por Hamás durante los ataques en el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023.

“Llegan más soldados israelíes en cajas, no les va bien en el Líbano. Si no fuera por la aviación no son nada”, dice literalmente una publicación en X/Twitter que ha sido compartida más de 1,700 veces desde el 3 de octubre de 2024.